Politica



Micheloni (FdI): "Divieto alcolici a Marina, danno per i negozianti"

venerdì, 5 febbraio 2021, 18:39

Il coordinatore comunale per Fratelli d'Italia Cesare Micheloni, commerciante di Avenza, in un comunicato, critica l'amministrazione De Pasquale per l'ordinanza 5/2021, riguardante la gestione dell'ordine pubblico e la prevenzione di atti di violenza scaturiti anche dal consumo di alcolici: "Provvedimento assurdo e schizofrenico, nel merito e nella tempistica- dice Micheloni- se si impedisce ad una persona magari appena uscita da una dura giornata di lavoro di passare dall'enoteca o dal supermercato per acquistare una bottiglia di vino, non si sta contrastando un potenziale comportamento pericoloso, piuttosto, si creano delle disparità tra commercianti dello stesso territorio comunale".



"E allora - continua - secondo il sindaco "proibizionista" De Pasquale possiamo comprare alcolici da asporto ad Avenza o Carrara, ma non a Marina. Queste limitazioni alle libertà danneggiano sia il cittadino, preventivamente ritenuto irresponsabile, sia le attività commerciali. Negozianti, che ricordiamo essere già stati pesantemente danneggiate dai provvedimenti del Governo Conte e che pertanto non meritano di subire ulteriori danni economici anche da parte del Sindaco grillino".



"Detto ciò - conclude - siamo favorevoli a più controlli e sanzioni ma siamo fermamente contrari a generalizzazioni che potrebbero solo spostare il problema in altre zone del territorio comunale senza però risolverlo".