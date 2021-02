Politica



Movida, Pieruccini (Lega): "Servono spazi per la socialità, inutili le misure repressive"

sabato, 6 febbraio 2021, 20:56

Nicola Pieruccini, commissario Lega Salvini Premier, in un comunicato, si esprime in merito alle disposizioni comunali scaturite dalle recenti vicende di ordine pubblico nella zona di Marina di Carrara, notoriamente riservata alla movida.



“La Lega Salvini Premier stigmatizza la decisione di intervenire con la solita repressione senza alternative , verso chi non ha potere come i giovani e a seguire i commercianti- recita il comunicato- il sindaco De Pasquale auspica che la nuova ordinanza , associata alla maggiore presenza delle forze dell’ordine disposta dalla Prefettura, sia sufficiente a riportare un clima di serenità, ma che sarà anche pronto ad un ulteriore giro di vite.



Il provvedimento stile Sindaco/sceriffo- continua - secondo la Lega non contrasterà un potenziale comportamento pericoloso, ma piuttosto creerà delle disparità tra commercianti dello stesso territorio comunale, in quanto a seconda delle zone alcuni potranno godere del diritto del libero mercato e altri no. Per questo motivo si è aperto uno scontro tra il Comune e il fronte delle opposizioni partitiche che hanno sottolineato quanto sia pessima la decisione presa che non tutela né residenti, né i commercianti e tantomeno i giovani”.



La Lega critica l’amministrazione per aver sacrificato le politiche giovanili:” A favore dei giovani – prosegue- occorre liberare le migliaia di metri quadri di strutture abbandonate per creare nuovi spazi di aggregazione e stupisce davvero che in questi giorni l’amministrazione 5 Stelle si sia sentita in obbligo di pensare al recupero della Caravella attraverso la partecipazione ad un bando pubblico dello sport, sarebbe stato più realistico e concreto cercare fondi nel proprio bilancio e, invece di mandare in malora le strutture o lasciarle all’abbandono, Ma la colpa non è loro- conclude- è sostanzialmente della politica e dell’assessore con la delega al sociale e alle politiche giovanili Anna Galleni che non ha promosso un solo provvedimento, in quattro anni, per cambiare la situazione di stallo e chiusura rispetto alle richieste dei giovani”.