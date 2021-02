Politica



Nomine Fondazione, De Pasquale: “Frutto di un percorso mirato"

lunedì, 15 febbraio 2021, 16:37

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale interviene nel dibattito sulle nuove nomine dei vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. “Ne ho lette tante in questi giorni: macchinose ipotesi su fantomatici inciuci, commenti al vetriolo di chi proprio non si rassegna al cambiamento e interventi scomposti che rendono quanto mai necessaria una ricostruzione un po’ più obiettiva dei fatti” premette il primo cittadino.



“Queste nomine sono il frutto di un percorso mirato a una condivisione della gestione della Fondazione, in quanto istituzione strategica per tutta la città. Gli indirizzi e le azioni di questo soggetto, così centrale per la nostra comunità anche in termini di risorse e investimenti, non possono e non devono essere ad appannaggio di pochi. Men che meno di una parte politica che ormai non rappresenta più l’espressione della volontà popolare” afferma il sindaco.



“Consapevoli della necessità di gestire la Fondazione come una risorsa di tutti, abbiamo proposto per le nomine figure non politiche, dall’elevatissimo profilo professionale ed estranee ai giochi di potere, vecchi o nuovi che siano. Con il rinnovo dei vertici di questa istituzione abbiamo rimediato alle forzature della precedente tornata, prima fra tutte il mancato rispetto delle “quote rosa” per cui la nomina su nostra segnalazione era stata oggetto di una censura del Ministero dell’Economia e finanze” conclude De Pasquale.