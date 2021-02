Politica



Paladini Apuoversiliesi: “Vogliamo vedere i progetti dell’ampliamento del porto"

sabato, 20 febbraio 2021, 08:48

In seguito all’intervento nella trasmissione “Botta e Risposta” di Noitv del 17 febbraio del sindaco di Carrara De Pasquale, il quale ha affermato che il progetto del Porto, caricato sul sito del comune, è stato rigettato in quanto “di un’altra amministrazione” aggiungendo che non c’è ancora nessun progetto, Orietta Colacicco, presidente dei Paladini Apuoversiliesi, pretende risposte: “Se è così ci fa piacere, ma quando e da chi è stato rigettato – chiede nel comunicato stampa - visto che il documento che lo contiene è del 18 settembre 2020, quindi nei tempi della presente amministrazione di Carrara?”

Colacicco ricorda inoltre che “per fare chiarezza, i Paladini Apuoversiliesi hanno presentato istanza di accesso agli atti e di partecipazione al procedimento all’Autorità Portuale il 29 gennaio e ci sono trenta giorni per rispondere”, ma il responso non è ancora stato dato.