Politica



Pieruccini: “Stimiamo Vannucci e Spediacci, ma per Carrara 2022 il candidato sindaco dovrà avere caratteristiche diverse“

lunedì, 1 febbraio 2021, 19:59

Nicola Pieruccini, commissario provinciale Lega Salvini Premier, in un comunicato, precisa la posizione del partito in merito alla scelta del candidato sindaco di Carrara per le elezioni del 2022, tema sul quale, nei giorni scorsi erano apparse indiscrezioni a mezzo stampa e social, che vedevano un accordo con Andrea Vannucci e Gianrico Spediacci: “Da quando sono cominciati gli incontri per discutere delle elezioni amministrative di Carrara del 2022, il sottoscritto - spiega Pieruccini - non ha mai incontrato Andrea Vannucci e Gianenrico Spediacci nella loro qualità di esponenti del gruppo “Insieme per Carrara”, né conseguentemente raggiunto alcun accordo con loro. Pur stimandoli a livello personale e apprezzando il loro percorso di progressivo allontanamento dalla coalizione di centrosinistra, non riteniamo proprio in ragione di quei trascorsi che i loro due nomi corrispondano alla figura del candidato a sindaco che andiamo cercando".

"La Lega, nonostante sia il primo partito della città - continua - non chiede come candidato sindaco della coalizione un proprio iscritto o militante ma una persona in grado di rappresentare a pieno i valori del centrodestra e che preferibilmente abbia una pregressa esperienza nell'amministrazione pubblica".

"Procederemo quindi nel nostro proposito, che ha già incontrato un evidente successo con la creazione del comitato “Prima Carrara” - conclude - a cui hanno aderito anche molteplici forze civiche, di creare un'ampia coalizione che vada oltre i confini del centrodestra tradizionale, con un programma chiaro e innovativo e un candidato a sindaco autorevole e in grado di guidarla”.