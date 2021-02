Politica



Protesta in piazza contro le nuove chiusure totali

martedì, 23 febbraio 2021, 18:28

L'assemblea pubblica apuana dice "basta". Questo venerdì scende in piazza Mercurio, dalle 17 alle 19, per protestare contro le chiusure totali.



"Rischiano di mettere definitivamente in ginocchio l'economia locale e il diritto di libera iniziativa, allo stadio e la salute psico-fisica delle persone - incalza il portavoce Giulio Milani - È evidente che queste misure non riescono a debellare il virus e a contenerlo, provocando un eccesso di mortalità non per il Covid ma per il blocco di partecipazione degli esami diagnostici, di terapie e cure essenziali di altre malattie".



Un incontro, quello di venerdì, per arrivare riflettere e capire come agire: "Ci incontreremo in piazza per riflettere su quanto sta avvenendo, anche sotto il profilo giuridico e per chiedere risposte all'amministrazione locale che incontreremo dopo la manifestazione - conclude Milani - Nessuno dei partecipanti vi prenderà parte con sigle associative o partitiche, perché la manifestazione è priva di appartenenze e aperta a tutti coloro che sono perplessi sulla gestione della crisi o che domandano garanzie per il proprio futuro".