Provincia: il vescovo emerito Giovanni Ambrosio ricevuto dal presidente Lorenzetti

giovedì, 4 febbraio 2021, 11:31

Una visita e un incontro cordiale quello avvenuto a Palazzo Ducale, sede della provincia di Massa-Carrara, tra il presidente Gianni Lorenzetti e monsignor Gianni Ambrosio, vescovo emerito di Piacenza-Bobbio, da alcuni giorni amministratore apostolico della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli.

In un momento particolarmente difficile, come quello della pandemia, in cui c’è bisogno di tutti per superare questa difficile fase il presidente Lorenzetti e monsignor Ambrosio si sono impegnati a mantenere e intensificare il rapporto di collaborazione tra le istituzioni che rappresentano.

Il presidente ha poi accompagnato il vescovo emerito in una breve visita alle sale del Palazzo, soffermandosi in particolare in quella che ospita il calco del portale del Biduino.