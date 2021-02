Politica



Rino Lavezzini entra nella squadra di Fratelli d'Italia di Carrara

venerdì, 19 febbraio 2021, 11:20

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia di Carrara comunica che Rino Lavezzini (al centro nella foto, con il coordinatore comunale Lorenzo Baruzzo e il responsabile elettorale Cesare Micheloni) allenatore professionista di calcio, entra a far parte della squadra di Fratelli d'Italia; si occuperà delle problematiche e delle potenzialità legate alle attività sportive e parteciperà alla stesura del programma elettorale per le amministrative 2022. All'amico, al "fratello" Rino, va il ringraziamento per la fiducia dimostrata nei confronti di Fratelli d'Italia e l'augurio di un buon lavoro per il bene della città.