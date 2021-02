Politica



Risonanza magnetica, Bernardi attacca Bugliani

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:32

Massimiliano Bernardi si è gettato contro l’operato del consigliere Pd Giacomo Bugliani in merito alla questione del trasferimento del macchinario per le risonanze magnetiche al Monoblocco di Carrara.

“Nel luglio del 2019 il consigliere Pd Giacomo Bugliani - ha spiegato Massimiliano Bernardi - aveva dichiarato che con il trasferimento al Monoblocco di Carrara del macchinario poteva dire di avere vinto una battaglia importante come consigliere regionale del territorio, portata avanti insieme al partito democratico di Massa-Carrara.”

Massimiliano Bernardi ha poi spiegato: “Oggi dopo la doccia fredda sui tempi ancora lunghi per avere questo importante macchinario in città, non abbiamo avuto spiegazioni possibili da parte del consigliere Pd più votato nelle ultime regionali. E dovrebbe anche smettere di prendersela con i presunti “gufi” che dichiarano che non sarebbe all'altezza di ricoprire il ruolo di assessore, posizione del tutto legittima di chi, visti i suoi comportamenti a sfavore della nostra città, ritiene di non meritare tale ruolo. In primo luogo perché se il Monoblocco è ancora tutto intero e mantiene un buon livello di servizi sanitari, non è certo per merito suo e del Pd che invece hanno lavorato per una intera legislatura nella direzione del suo abbattimento prima e del suo depotenziamento dopo. Se poi il consigliere Pd più votato dagli apuani, proprio vuole cercare i colpevoli dei suoi disagi, se la prenda con se stesso, quando aveva scelto di annientare i servizi sanitari ai cittadini di Carrara e di scipparci la medicina nucleare per agevolare i suoi concittadini massesi.”

Massimiliano Bernardi ha concluso in questo modo: “Quindi in conclusione attendiamo dettagliate risposte da parte sua, sullo stato dell’arte del trasferimento della risonanza magnetica al Monoblocco e in merito anche ad altre problematiche.”