Roberta Dei: “Il sindaco Persiani che intenzioni ha su via Tecchioni?”

domenica, 14 febbraio 2021, 22:15

Roberta Dei, presidente del gruppo misto di maggioranza, ha rivolto una dura messa in discussione del sindaco Francesco Persiani riguardo al trattamento riservato alla zona di via Tecchioni.

“Questa mattina, a seguito di alcune segnalazioni, mi sono recata per un sopralluogo in via Tecchioni per verificare come si tutela la pubblica incolumità da parte del comune di Massa. Ho potuto constatare che la strada comunale era ghiacciata a causa del mancato spargimento di sale, che erano presenti transenne a causa di una nuova frana e, dulcis in fundo, che la fontana del Cristallo era chiusa senza alcun avviso specifico che ne spiegasse le ragioni. I residenti hanno espresso forte rabbia e preoccupazione per la cattiva gestione, da parte del dirigente ai lavori pubblici e protezione civile, delle condizioni della strada e della sicurezza della stessa”.

La Dei precisa che da oltre un anno e mezzo sono presenti le transenne a causa di una frana sotto strada che non viene messa in sicurezza, mettendo così a rischio la pubblica incolumità di coloro che devono percorrere quotidianamente la strada che in quel punto è attraversata da un canale.

“Un progetto firmato dal dirigente dei lavori pubblici, con fondi del ministero degli Interni, sembrerebbe realizzare dei lavori per 142.248,50 euro su via dei Colli indicandola come via Tecchioni”. Ma, precisa la Dei” Via dei Colli è una strada provinciale e dunque la competenza degli interventi non è comunale e non spetta al dirigente dei lavori pubblici del comune di Massa. Dunque che intervento è stato approvato in giunta lo scorso Settembre con l'atto n.181?”.

Quindi la Dei conclude così: “Persiani e Guidi avevano dichiarato a giugno 2019, dopo aver riaperto la strada, che erano "consapevoli dell'importanza di riaprire quel tratto considerato che via Tecchioni collega la zona di Massa con quella di Montignoso". Mi aspetto che questi soldi vengano spesi sulle strade comunali”.





