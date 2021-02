Politica



Serponi: "Contagi diminuiti, ma non bisogna abbassare la guardia"

mercoledì, 3 febbraio 2021, 15:53

Si è svolta oggi la Commissione 1 - Sanità, presieduta da Elisa Serponi, alla presenza del sindaco Francesco De Pasquale il quale ha aggiornato i commissari in materia di Covid e delle relative vaccinazioni.



"Nella nostra città i contagi sono diminuiti, ma chiaramente non bisogna abbassare la guardia perché ciò non significa che la pandemia sia conclusa e che dunque il rischio contagi sia escluso" afferma la presidente Serponi.



"Il nostro comune avrà il primato di ospitare ben due centri di vaccinazione: uno di modeste dimensioni, alla scuola Da Vinci, riservato esclusivamente ai nostri cittadini; ed uno di grandi dimensioni alla Imm, il quale sarà abilitato a vaccinare anche persone non residenti nel nostro comune."



"Questa circostanza mi rende orgogliosa, posto che non tutti i Comuni toscani avranno centri vaccinazione di tale portata." conclude Elisa Serponi.