Violenza donne, FdI: "Proponiamo uno sportello anti-violenza in ogni comune della Toscana"

Altri articoli in Politica

martedì, 23 febbraio 2021, 15:43

Domenico Piedimonte, coordinatore comunale di Forza Italia, interviene in merito al futuro piano del commercio della costa

martedì, 23 febbraio 2021, 14:13

Il coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Carrara interviene su alcune problematiche presenti nella zona di Battilana segnalando lo stato di pericolosità per la circolazione dei veicoli e dei pedoni in cui versa via Macchione

martedì, 23 febbraio 2021, 14:06

Martina Fiorini, neo nominata resposabile del dipartimento "disabilità" all'interno del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia Carrara, interviene subito su un argomento che le sta a cuore, a tutela delle persone più "deboli"

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:35

Il consigliere civico Barotti torna sulla programmazione per la rinascita: "Ho letto, con interesse, l'intervento del presidente dell'Associazione Industriali e ho apprezzato l'invito, rivolto alle istituzioni locali, ad ascoltare il territorio per elaborare un piano di rinascita, per cogliere le opportunità che i finanziamenti europei potranno offrire"

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:22

Pronta e funzionante la stanza degli abbracci alla Casa di riposo Regina Elena di Carrara: questa mattina, ad “inaugurarla”, sono stati Paolo e la madre Tilde, ospite della struttura, che in questo ultimo anno a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia hanno dovuto rinunciare ai loro momenti di incontro e...

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:20

Grazie all’incisione dell’artigiano, Michele Monfroni, il ricordo dei 903 carraresi morti durante il primo conflitto sarà presente con una sua targa di pietra nell’area monumentale Nuraghe Chervu della città piemontese di Biella