8 marzo: FdI consegna un tricolore a una donna imprenditrice

lunedì, 8 marzo 2021, 17:32

La nota dei responsabili dei dipartimenti regionali di FDI Emanuela Busetto per le Politiche Sociali, Ilaria Michelucci per Vittime di Stato e la coordinatrice dei dipartimenti Marina Staccioli

lunedì, 8 marzo 2021, 17:30

E' partita oggi l'opera sul secondo tratto del fosso Calatella lato mare. Per via dei lavori è interdetto al traffico il ponte sul Ricortola e via delle Pinete tra via Ricortola e via del Casone

lunedì, 8 marzo 2021, 17:27

In vista delle prossime elezioni comunali i Giovani Democratici di Carrara vogliono avere chiare le necessità dei giovani della zona, per poter sviluppare progetti che vadano oltre i cinque anni di mandato; per questo motivo i GD Carrara, insieme al Partito Democratico locale, hanno aperto un tavolo di discussione sulle...

lunedì, 8 marzo 2021, 14:14

Il comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara, in una nota stampa, esprime la sua preoccupazione per la situazione non definita degli spazi a Carrrarafiere

lunedì, 8 marzo 2021, 14:11

Così il gruppo di maggioranza del Movimento 5 Stelle Carrara in merito al rilancio turistico del territorio grazie ad un impianto di risalita che permetterebbe di arrivare alle cave, area Murlungo, in un contesto paesaggistico unico nel suo genere

lunedì, 8 marzo 2021, 14:08

Eleonora Cantoni è la nuova referente comunale della Lega di Massa: la nomina è arrivata nei giorni scorsi da parte del referente provinciale Nicola Pieruccini durante una riunione in videoconferenza della Lega provinciale