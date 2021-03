Politica



Benedetti e Ronchieri: “Carenza di personale al distretto Asl di Massa Avenza, chiesto l’intervento del sindaco“

mercoledì, 3 marzo 2021, 09:18

Il gruppo consiliare di Forza Italia a Massa ha firmato una interpellanza al sindaco di Massa per chiedere il suo intervento presso la conferenza zonale mettendola a conoscenza della situazione dell’ambulatorio di cardiologia del distretto di Massa Avenza, che sarebbe carente di personale a seguito del pensionamento di due medici non sostituiti e per questo con gravi problemi di organizzazione, cosa che è stata rilevata dal un incontro con il personale dipendente della Asl, da parte dei due consiglieri: “Crediamo che, in considerazione dell’ importanza della cardiologia ambulatoriale- dice la lettera- soprattutto per i pazienti anziani e per quelli che hanno serie problematiche cardiologiche, sia necessario intervenire presso la dirigenza Asl per sensibilizzarla al problema, individuando una soluzione che ci permetta di recuperare al più presto il personale medico in sostituzione di quello andato in pensione”