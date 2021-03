Politica



Carolina Farneti nuova delegata per i Giovani Democratici

venerdì, 12 marzo 2021, 17:26

Carolina Farneti è la nuova delegata alla giustizia e alla legalità nella segreteria dei Giovani Democratici Toscana.



"Un grande orgoglio per il nostro territorio e per la nostra giovanile. A lei va un in bocca al lupo da tutte e tutti noi!" dichiarano Giovani Democratici Massa.