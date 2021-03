Politica



“Carrara celebra le sue donne”, ecco i riconoscimenti dell’edizione 2021

venerdì, 5 marzo 2021, 17:55

Una ricercatrice e una dottoressa in prima linea nella lotta al Covid, un’astrofisica che studia la fusione atomica “buona”, una bancaria di successo che fa volontariato, una campionessa di rafting, una neuroscienziata che combatte l’Alzheimer con la realtà virtuale, un’anglista impegnata nel tramandare anche la memoria della Shoah, una diabetologa in grado di unire scienza e cuore e infine otto studentesse “olimpioniche” di matematica.

Saranno loro le protagoniste della tredicesima edizione di “Carrara celebra le sue Donne” l’ormai tradizionale appuntamento organizzato in occasione dell’8 marzo, giornata internazionale della donna, dalla Commissione progetto Donna per le Pari Opportunità. Quest’anno l’iniziativa si terrà lunedì 8 marzo in forma “virtuale” con una celebrazione video sui social in attesa di poter organizzare, quando la pandemia lo consentirà, una cerimonia in presenza, probabilmente nel corso dell’estate.

«La rosa dei nomi individuati della Commissione Pari Opportunità restituisce l'immagine di donne che nella loro attività hanno saputo smentire i luoghi comuni sui ruoli “di genere” e proporre un’immagine al femminile in grado di superare vecchi stereotipi. Penso alle studentesse del Marconi, che si sono distinte in un lavoro di squadra e in matematica, smentendo vorrei dire “scientificamente” chi sostiene che le donne non sappiano lavorare in gruppo e chi pensa che certe discipline siano appannaggio degli uomini. Cito loro perché sono le più giovani e sintetizzano al meglio lo spirito di questa iniziativa. Colgo l’occasione per ringraziare la commissione non solo per questo appuntamento, diventato ormai una tradizione consolidata, ma anche per il lavoro che svolge quotidianamente» ha dichiarato l’assessore Anna Lucia Galleni. «Quest’anno abbiamo dovuto ricorrere a una modalità diversa per comunicare i nomi delle donne celebrate, senza passare sottotono e in attesa di poter organizzare una cerimonia in presenza all’inizio dell’estate. Questo appuntamento è ormai consolidato e se pur con le restrizioni imposte dalla pandemia abbiamo voluto rispettarlo nella consueta data dell’8 marzo» ha dichiarato la presidente della Commissione Francesca Menconi.

Di seguito le nominative e le motivazioni della Commissione progetto Donna per le Pari Opportunità per l’edizione 2021.

A Almarella Binelli per aver ricoperto incarichi di prestigio in ambito bancario in tempi preclusi al genere femminile e per il suo impegno in prima linea nel volontariato a favore delle fasce più deboli dimostrando particolare sensibilità verso le donne in situazioni di disagio.

Ad Anna Grassi per la sua eccellenza nella didattica come giovanissima docente di astrofisica e per il costante impegno scientifico profuso, anche a livello internazionale, nella concreta realizzazione controllata e pacifica della fusione atomica da utilizzare come energia pulita.

A Giovanna Gregori Per le qualità umane che l'hanno sempre contraddistinta nella cura dei pazienti e delle pazienti unitamente alle riconosciute capacità professionali. Una professionista che ha sempre saputo unire scienza e cuore.

A Valentina La Corte docente e ricercatrice nel campo delle neuroscienze, per gli eccellenti risultati, utilizzando la realtà virtuale negli studi sull’Alzheimer, ai fini del recupero del danno cognitivo che colpisce chi è vittima della malattia degenerativa.

A Maria Mattei quale imprenditrice nel settore culturale e di ricerca e delle migrazioni, per le relazioni intraprese tra la zona delle Apuane, gli Stati Uniti e l'Inghilterra Puntuale il suo impegno nella realizzazione di progetti educativi per la Conservazione della Memoria della Shoah, con la sempre viva attenzione alle Politiche di Genere.

A Marianna Tedeschi campionessa europea di Rafting, per essersi distinta, anche in campionati nazionali e mondiali, in uno sport estremo che richiede grande collaborazione e sintonia di squadra. L'allenamento, la tenacia e la passione sono il fondamento delle sue vittorie.

A Ottavia Vitaloni, per il suo impegno e gli ottimi risultati ottenuti nel campo della biologia molecolare e cellulare, in quello delle malattie neurodegenerative nonché nello studio per la produzione di anticorpi contro il virus SARS-CoV-2 causa del Covid-19.

A Paola Vivani in qualità di Dirigente dell’UO di epidemiologia nell'Azienda USL Toscana Nord Ovest, per la lotta contro la pandemia da Covid-19, nella gestione degli interventi e delle strategie utili al contrasto di un fenomeno attualmente inimmaginabile

Alla squadra femminile del Liceo Scientifico Guglielmo Marconi di Carrara (Giorgia Benassi; Arianna Domenichelli; Olga Massa; Anna Passani; Giulia Pe; Francesca Pregliasco; Sofia Rizzuti; Elisa Sabadini e Sofia Tonazzini) per l'impegno e la passione che l'hanno portata a ottenere eccellenti risultati alle Olimpiadi di Matematica Nazionali aggiudicandosi nel 2020 il primo posto, portando avanti una lunga tradizione che la vede ormai da anni primeggiare in queste competizioni.