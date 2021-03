Politica



Centro di vaccinazione alla IMM: "La regione intervenga"

mercoledì, 3 marzo 2021, 14:39

Si è svolta oggi la commissione 1 sanità, presieduta da Elisa Serponi, alla presenza del sindaco Francesco De Pasquale, il quale ha aggiornato in materia di Covid ed ha esposto il rischio che la regione non attivi alla Imm un centro di vaccinazione.



"Per tale motivo, il sindaco Francesco De Pasquale ha scritto al presidente della Regione Enrico Giani, per sollecitare le procedure burocratiche necessarie all'attivazione del centro vaccinale a CarraraFiere".



Prosegue la presidente Serponi "credo fortemente che la Regione debba intervenire immediatamente, ed autorizzare asl ad utilizzare Carrarafiere come centro di vaccinazione".



"I cittadini stanno già subendo il rallentamento della consegna dei vaccini, dovuta ai ritardi della distribuzione da parte dei produttori; non comprenderebbero – giustamente – ulteriori rinvii".



"Da questa pandemia si esce unicamente attraverso una massiccia campagna vaccinale, e non possiamo permetterci di ritardare le tempistiche nel somministrare le dosi".



"Ritengo che la Imm sia il luogo più adeguato e sicuro per effettuare una vaccinazione di massa, e che non esistano location fuori comune di una tale adeguatezza".