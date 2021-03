Politica



Comitato Primo Soccorso: “Correva l’anno 2021, bloccata la politica a Carrara e nella provincia”

lunedì, 8 marzo 2021, 14:14

Il comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara, in una nota stampa, esprime la sua preoccupazione per la situazione non definita degli spazi a Carrrarafiere, destinati ad accogliere un maxicentro per la campagna vaccinale, come era stato annunciato a inizio 2021, alla presenza dei sindaci di Mssa e Carrara, del presidente della Provincia Lorenzetti, al governatore Giani, alla direttrice della Asl Guglielmi e al neo eletto consigliere per le vaccinazioni, nonché ex sindaco di Carrara Angelo Zubbani, con la promessa di rendere gli spazi disponibili e pronti nel giro di pochissimo tempo: “ Sono passati i giorni – dice il comunicato-e non solo non è intervenuta alcuna risposta da parte della Regione per il tramite del suo presidente, anche via Facebook, o dell’assessore alla Sanità Simone Bezzini, che poco compare, o di chi volete voi, ma anzi hanno cominciato a comparire sui giornali nuove foto raffiguranti nuovi sopralluoghi da parte della direttrice Guglielmi Apuane accompagnata ora dal Sindaco di Massa ora dal Sindaco di Montignoso, nonché presidente della Provincia, per individuare spazi alternativi al paiglione di CarraraFiere.” Gli spazi presi in esame sono per esempio la palestra del Cinquale o il Palazzetto dello Sport di Massa, fino a che non si arriva alla recente dichiarazione del sindaco De Pasquale, che parla di tempi lunghi a causa della burocrazia .

“Le persone – prosegue il comitato-pur oppresse dall’emergenza quotidiana ,cominciano a farsi qualche domanda e a riflettere su che razza di territorio vivano dove si fanno tante chiacchiere mentre le decisioni vengono sempre rimandate e soprattutto mai condivise, ecco che qualcuno interrompe l’imbarazzante situazione. Lo fa, finalmente, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, che chiede a Firenze, in modo diretto, risposte per il territorio, mentre emerge il vero Problema dell’inquietante silenzio: non procedure burocratiche ma i costi del padiglione di CarraraFiere. Siamo alle notizie di ieri, domenica 7 marzo.,ricompare anche il sindaco di Carrara che afferma: “Sto provando a contattare Giani per il CarraraFiere ma non si fa trovare” Tra virgolette come da notizia riferita sui giornali. Questo florilegio di inerzia mescolata a silenzi dissensi mentre la gente comune, avrebbe almeno diritto di conoscere con chiarezza i problemi che riguardano la sua vita. Parli chiaramente il sindaco De Pasquale nelle sedi istituzionali competenti- conclude- tra i quali il consiglio comunale di Carrara, su questo e su altri temi di sanità pubblica, come da tempo il nostro comitato gli chiede Non c’è via d’uscita se la politica non riesce a far sentire i fabbisogni di un territorio, che merita rispetto da chiunque, soprattutto dalle istituzioni che lo governano”.