Covid-19, primaria Chiesa in didattica a distanza

martedì, 9 marzo 2021, 13:58

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che ha ricevuto le segnalazioni da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Carrara, e da Cesare Micheloni, responsabile elettorale del coordinamento di Fdi

martedì, 9 marzo 2021, 10:33

Bruno Quieti, responsabile provinciale del Dipartimento Agricoltura di Fratelli d'Italia, Alessandro Cancogni, coordinatore comunale e Alessandro Amorese, capogruppo in consiglio comunale, seguono da oltre un anno l'evoluzione delle possibili (ed auspicate) disposizioni su questi due prodotti

martedì, 9 marzo 2021, 10:09

Il gruppo consigliare del Pd al comune di Massa, nelle persone dei consiglieri Stefano Alberti, Gabriele Carioli, Giovanni Giusti e Alessandro Volpi, in un comunicato, rendono noto che a seguito della situazione in cui versa, a loro dire, il borgo di Fornello-Casette

martedì, 9 marzo 2021, 10:02

Rino Lavezzini,, responsabile dipartimento sport e tempo libero del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia a Carrara, in un comunicato, si esprime sulle condizioni in cui verserebbe la zona di viale Zaccagna, arteria stradale importantissima di Avenza

lunedì, 8 marzo 2021, 17:32

La nota dei responsabili dei dipartimenti regionali di FDI Emanuela Busetto per le Politiche Sociali, Ilaria Michelucci per Vittime di Stato e la coordinatrice dei dipartimenti Marina Staccioli

lunedì, 8 marzo 2021, 17:30

E' partita oggi l'opera sul secondo tratto del fosso Calatella lato mare. Per via dei lavori è interdetto al traffico il ponte sul Ricortola e via delle Pinete tra via Ricortola e via del Casone