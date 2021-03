Fantozzi (FdI): "Asl e Regione cosa vogliono davvero fare del Monoblocco?"

Altri articoli in Politica

giovedì, 18 marzo 2021, 16:53

Italia Nostra, che promuove convegni ed incontri per trattare tematiche riguardanti il territorio, ha espresso il suo parere riguardo il progetto, in via di realizzazione, del fiume Frigido. La soluzione posticcia, che si vorrebbe mettere in atto, è quella di rialzare gli argini del fiume

giovedì, 18 marzo 2021, 10:21

E’ partita la prenotazione on line per il vaccino anti Covid: tante le difficoltà riscontrate, dovute, in parte, anche alla mancanza di strumenti individuali e possibilità di accedere ai portali

mercoledì, 17 marzo 2021, 19:23

Il consigliere comunale di Italia Viva Massa Dina Dell’Ertole interviene sulla decisione della Regione di innalzare due muri di cemento alti 5 metri sulle sponde del fiume Frigido, per contrastare il rischio di esondazione

martedì, 16 marzo 2021, 12:09

Nella giornata dedicata alla celebrazione dell’Unità d’Italia, avrebbe dovuto tenersi nel pomeriggio la cerimonia di conferimento a Claudio Ventrice, prefetto di Massa Carrara, del titolo di membro dell’ANCRI, Associazione Nazionale Cavalieri della Repubblica Italiana, alla presenza di rappresentanti istituzionali: purtroppo le disposizioni, intervenute questa mattina a livello nazionale per la...

lunedì, 15 marzo 2021, 19:23

Si conclude martedì 16 marzo il programma “ordinario” di consegna delle eco-card necessarie all’accesso ai nuovi cassonetti che verranno installati in centro città a partire dalla prossima settimana

domenica, 14 marzo 2021, 11:11

Il segretario del partito democratico di Carrara Gian Luca Brizzi: "Sono anni che passa da una sponda all'altra, ma solo dove ovviamente si governa"