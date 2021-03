Politica



FdI a Marina di Carrara: “Solidali con commercianti e ristoratori"

venerdì, 12 marzo 2021, 17:44

di donatella beneventi

Si è svolto, nella tarda mattinata di oggi, a Marina di Carrara, presso il ristorante “La Maison”, un incontro organizzato da Fratelli d’Italia, in solidarietà con il tessuto economico locale, colpito pesantemente dalle restrizioni derivate dalla pandemia. L’occasione è stata anche quella di illustrare le iniziative del partito e la sua posizione in merito alle problematiche legate al settore delle attività produttive, non solo a livello comunale, ma anche nazionale: all’incontro erano presenti Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi, deputato alla Camera e Diego Crocetti, proprietario del ristorante ospitante, e che numerose volte sia a mezzo social che stampa, ha più volte richiamato l’attenzione sulle difficoltà del settore e sulle questioni inerenti la cosiddetta movida che ha creato non pochi problemi di ordine pubblico. Proprio su quest’ultimo punto, hanno avuto inizio gli interventi : “Prima di venire qui- dice Baruzzo- ci siamo recati in visita al prefetto a Massa, per esprimere la nostra riconoscenza per il grande lavoro condotto dalle forze dell’ordine nella gestione della “malamovida”, con tutti i problemi che ha creato in una situazione già di per sé pesante sia per i cittadini che per gli esercenti, abbiamo anche parlato, insieme ad Alessandro Amorese, capogruppo in consiglio comunale a Massa e dirigente nazionale del dipartimento cultura di FdI, di infiltrazioni mafiose nella zona e il problema delle usure. Come Fratelli d’Italia, siamo vicini alle forze dell’ordine e al loro lavoro”.



“Mi unisco ai ringraziamenti- ribadisce Zucconi- il prefetto dottor Ventrice ci ha confermato che ha rafforzato la vigilanza sul territorio e gli abbiamo segnalato la possibile apertura di un presidio di polizia ferroviaria presso la stazione di Avenza, dove purtroppo si continuano a rilevare situazioni non accettabili. Il settore della ristorazione mi tocca da vicino, essendo io stesso un imprenditore turistico e il ruolo politico che ricopro è quello di capogruppo di Fratelli d’Italia nella decima commissione che si occupa di attività produttive e turismo, per cui mi trovo a fare delle battaglie per una categoria a lungo dimenticata e che però incidono sul Pil in maniera incisiva: la pandemia ha fatto emergere questi operatori che si sono anche riuniti in associazioni spontanee per far sentire la loro voce, la gestione fallimentare dei ristori e altre questioni per le quali noi siamo dalla loro parte. Qui a Carrara, Baruzzo sta facendo un egregio lavoro, con presenza e vicinanza alla categoria”.



Diego Crocetti, dal canto suo, spende parole di apprezzamento per il partito di Giorgia Meloni : “ Anche chi non è un militante- dice rivolgendosi ai due politici- non può non apprezzare la coerenza della vostra comunità , siete l’unico partito che fate opposizione sia con il governo precedente che con Draghi. Noi, a distanza di un anno, siamo sempre in una situazione di grande precarietà, altri stanno pensando ad uscire dalla situazione e noi stiamo diventando ridicoli agli occhi del mondo: entrando nel merito, il governo poteva aiutare noi commercianti, bloccando per esempio il pagamento degli affitti, in accordo con le associazioni dei proprietari? Un accordo eviterebbe contenziosi e ci permetterebbe di respirare fino a che la situazione non si normalizza: a livello di ristori, le imprese giovani come la mia, che ha due anni, non sarà compresa e qui siamo in una zona veramente depressa, dove la disoccupazione è alle stelle e dove non ci sono prospettive”.



“A livello comunale- dice Baruzzo- avevamo chiesto, unico partito in città, tramite pec , il blocco della Tari e delle imposte comunali: Martinelli , il vice sindaco, non ha risposto alla pec, ma ha comunicato tramite stampa, che la misura non era possibile perché disciplinata dalla legge dello stato, però, dimentica che è applicata dall’ente pubblico. La misura che chiedevamo non era solo per i ristoratori ma anche per i loro dipendenti in cassa integrazione: a Massa le tasse sono state, però, ridotte e questo va detto“.



“I costi fissi per un commerciante sono una voce determinante- sottolinea Zucconi- e stringere accordi con i proprietari, affinchè fosse loro garantita una parziale copertura del pagamento del canone, si poteva fare ,ma a volte, si ha a che fare con persone che non capiscono la materia, semplicemente perché non sono adeguati: Franceschini, che ricopriva il ruolo di ministro del turismo, oltre che della cultura, non aveva la forma mentis per comprendere i problemi della filiera”.



A questo proposito, nella parte finale dell’incontro, la Gazzetta di Massa e Carrara, interviene con una domanda al deputato:



Riguardante il tema turismo, che è stato per cultura, trattato in maniera approssimativa, nell’ottica della ripresa, che prevede una strategia, basata anche sulla richiesta di sicurezza da parte degli operatori internazionali, cosa propone Fratelli d’Italia per il poi, visto che giocare di anticipo sarà fondamentale per essere concorrenziali?



“Come partito-risponde Zucconi-pensiamo che il cosiddetto passaporto vaccinale avrà dei grandi problemi per la privacy : noi proponiamo una sorta di green card che con una app, possa essere visualizzato tutto il curriculum sanitario del turista. Anche gli operatori del turismo devono essere vaccinati e bisogna essere pronti a riaccogliere gli stranieri, che sono i nostri primi clienti e che provengono da zone che sono dal punto di vista vaccinale, molto più avanti di noi, che siamo in fondo alla classifica. Vi voglio ricordare, che sono anche responsabile del turismo nazionale di Fratelli d’Italia e che ho presentato nel 2020, 1789 emendamenti sul turismo, essendo una mia competenza, addirittura proponendo una legge quadro sul turismo, in tempi non sospetti, vista la fragilità del settore, cosa che è stata totalmente inascoltata, anche dal Conte uno. Draghi parla di piccola e media impresa, ma anche qui sbaglia, perché la filiera è fatta anche di imprese individuali e di tante attività che non arrivano al fatturato minimo per entrare nella categoria presa in considerazione dall’attuale governo. Quando si riaprirà, ci saranno tanti oneri da evadere e bisogna difendere anche le attività piccole e molto più esposte dei colossi”.