Politica



FdI su case alloggiate abusivamente: “Le norme ci sono, basta applicarle”

venerdì, 26 marzo 2021, 15:46

Fratelli d’Italia interviene, attraverso i suoi esponenti regionali dei dipartimenti Politiche Sociali, Emanuela Busetto, Legalità Sicurezza Immigrazione, Lorenzo Baruzzo, e Tutela Vittime di Stato, Ilaria Michelucci, sul problema spinoso delle case occupate abusivamente con grave danno a privati cittadini ed enti pubblici.

“Le norme di diritto costituzionale e quelle derivanti dal diritto civile, salvaguardano la proprietà privata, eppure – si legge nella nota diramata da FDI - non si spiega perché persone, per lo più extracomunitarie e forse clandestine, si approprino abusivamente di alloggi pubblici e privati come se ne fossero i legittimi proprietari”.

“Secondo statiche regionali ferme al 2011 – prosegue FDI – 7 famiglie toscane su 10 sono proprietarie di beni immobili ed il 74% dei residenti nel territorio regionale abita in case di proprietà. Dati che superano quelli nazionali e sottolineano l'importanza per i toscani di avere una casa propria”.

“Visto che le leggi italiane godono più di interpretazione che di applicazione – chiosa FDI nella nota - proviamo a darne una nostra: l'abusivo non è il proprietario del bene, per cui non può godere del diritto di proprietà, se invece consideriamo espropriabile il bene, allora lo Stato deve indennizzare il proprietario e se invece applichiamo il codice civile la proprietà non ha limiti di tempo ed essa resta un bene del legittimo proprietario anche se chiusa, sfitta o affittata. Evidente che la legge e la sua interpretazione, attraverso magistrati ed avvocati compiacenti degli indirizzi della sinistra, assuma una versione in controtendenza: permissiva con gli occupanti abusivi che diventano imperseguibili o parzialmente perseguibili”.

Infine “Se consideriamo che la pandemia sta creando nuove povertà legate alla perdita del posto di lavoro, non solo a breve non sapremo come sopravvivere, ma saremo privi anche di un tetto. I giovani non possono difendersi, gli anziani non possono lasciare casa per paura che gli venga abusivamente occupata: è questo il nuovo Far West che la sinistra prospetta agli italiani?”.

M.C.