Ferri: “Ponte Avenza, grave che non sia garantita l’accessibilità alle persone con disabilità”

venerdì, 26 marzo 2021, 16:23

“Comune e la regione Toscana devono rimediare e risolvere il problema. E’ grave che non sia stata garantita l’accessibilità alle persone diversamente abili” così commenta l’onorevole Cosimo Ferri.



“La struttura è nuova, sottolineo nuova, ed è assurdo che si realizzi un’opera senza rispettare le norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Ad oggi, quindi, non risulta garantita la viabilità a queste persone”.

Evidentemente si renderanno necessari interventi di adeguamento e Ferri attacca: “Per rimediare ora si dovranno sostenere costi aggiuntivi. E chi li pagherà? Ovviamente i cittadini. La Consulta provinciale per la disabilità di Massa-Carrara si era mossa per tempo ed aveva segnalato alle istituzioni questa doverosa necessità. Nessuno ha ascoltato”. “Davvero non ci sono parole. – conclude Ferri - Tutti parlano di partecipazione dei cittadini e dei comitati, però al momento del fare non si recepiscono le legittime istanze e non si ascolta realmente chi ha a cuore il bene delle persone e della città. Occorre un cambio di passo”.

M.C.