Forza Italia Carrara: “Angelo Zubbani responsabile dello scandalo vaccinazioni in Toscana”

venerdì, 26 marzo 2021, 16:33

Forza Italia, coordinamento di Carrara, in un comunicato, denuncia la situazione delle vaccinazioni in Toscana, tema che ha tenuto banco anche sulle cronache nazionali e che vede la Toscana agli ultimi posti per la vaccinazioni verso gli over 80, mentre è prima per la somministrazione nei confronti di coloro che arrivano a 59 anni di età e che fanno parte di alcune categorie lavorative come gli avvocati e il personale giudiziario: “Un autentico scandalo- dice il partito- che si è interrotto solo grazie al buonsenso del governo Draghi che ha imposto di procedere per fasce di età fatti salvi i fragili e fragilissimi”

Forza Italia, inoltre, fa presente anche il problema che hanno riscontrato molti anziani delle fasce fragili a prenotare il vaccino, trovando le linee occupate e il sito intasato a qualsiasi ora:” C’è chi infatti ha messo realmente la sveglia per alzarsi “a notte fonda”, ma sempre in modo vano. Persone disperate, che magari non hanno domestichezza col computer, una vergogna vincolare la vita delle persone ad un sito internet prenotavaccino.sanita.toscana.it neppure funzionante, una sorta di lotteria per i primi a “cliccare” per le 15 mila dosi disponibili sui 65 mila soggetti bisognosi iscritti. E frustrante e sarcastico l’sms arrivato a molti: “Si è verificato un problema. Ti preghiamo di riprovare. Ma non preoccuparti, non è colpa tua.”

A questo punto il partito punta il dito sulle responsabilità, in particolare, sull’operato di Angelo Zubbani, ex sindaco di Carrara e consigliere di Giani per i vaccini : “ Come si può cercare di far passare in sordina una mala gestione che sta facendo scandalo a livello nazionale? Sulla salute non si scherza, e non si può essere indulgenti, i disservizi devono essere denunciati, come ha fatto il nostro coordinatore regionale Sen.Massimo Mallegni e segnalato in regione dal capogruppo Marco Stella”.

Forza Italia chiede quindi le dimissioni di Zubbani : “A questo punto si assuma le sue responsabilità e si dimetta, non può solamente occupare una poltrona per avere un contentino politico ma deve anche esserne all’altezza. Ci auguriamo quantomeno che il mega-hub vaccinale a Carrarafiere parta lunedì senza ulteriori ritardi, e che ci sia un pronto cambio di passo nella gestione dell’emergenza. È inconcepibile questa situazione-prosegue- anche perché il sistema sanitario Toscano comunque è un modello di eccellenza, che non giustifica ma anzi stride con l’imbarazzante disservizio di oggi per le vaccinazioni. Unica parentesi buia della sanità toscana è stato proprio il crack da ben 400 milioni di euro della nostra Asl, proprio ai tempi di Rossi e Zubbani. Questo dimostra-conclude. se ancora ce ne fosse bisogno, quanto a Carrara ci sia bisogno di una nuova classe dirigente in grado di imprimere una svolta, un inversione di tendenza, e non può essere né questa vecchia sinistra affarista e parassitaria né l’incompetente cozzaglia grillina”