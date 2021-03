Politica



Fratelli d'Italia Carrara: "La spazzatura selvaggia per la città, segno di inciviltà"

venerdì, 26 marzo 2021, 12:02

A pochissimi giorni dall'installazione dei cosiddetti cassonetti "intelligenti", a sostituzione dei vecchi e con l'introduzione del sistema di raccolta differenziata in centro storico, sono sempre più numerose le segnalazioni a mezzo social, di cittadini che rilevano la presenza sparsa di sacchetti per l'immondizia nelle aree ecologiche, sollevando un coro di proteste per l'inciviltà, da una parte, di alcuni residenti e la mancanza di organizzazione, dall'altra.

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia, nelle figure di Lorenzo Baruzzo e Martina Fiorini del dipartimento equità sociale e disabilità in una nota stampa, denuncia ulteriormente la situazione: "Siamo costretti nuovamente ad intervenire - dice- oltre che sull'inciviltà di alcuni cittadini, che senza alcun senso civico spargono spazzatura per la città, senza rispetto di alcuna regola di civile convivenza ,ci riferiamo nel caso specifico ad una "isola ecologica" di via Foce , sulla mancanza di prevenzione da parte dell'amministrazione comunale grillina che non ha mai messo in atto un vero piano di videosorveglianza della città. Circa un anno fa - prosegue - chiedemmo al sindaco di potenziare la videosorveglianza, ci rispose il gruppo consiliare grillino affermando propagandisticamente che le telecamere c'erano, ma i fatti degli ultimi giorni li smentiscono: la prevenzione dei reati non si fa riempiendo la città di cartelli che recitano: "Area Videosorvegliata" se poi sopra i cartelli non vengono installate le telecamere".



Donatella Beneventi