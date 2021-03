Fratelli d’Italia: “Solidarietà agli agenti di polizia processati per aver svolto il proprio lavoro”

Altri articoli in Politica

venerdì, 26 marzo 2021, 16:33

Forza Italia, coordinamento di Carrara, in un comunicato, denuncia la situazione delle vaccinazioni in Toscana, tema che ha tenuto banco anche sulle cronache nazionali e che vede la Toscana agli ultimi posti per la vaccinazioni verso gli over 80

venerdì, 26 marzo 2021, 16:23

“Comune e la regione Toscana devono rimediare e risolvere il problema. E’ grave che non sia stata garantita l’accessibilità alle persone diversamente abili” così commenta l’onorevole Cosimo Ferri

venerdì, 26 marzo 2021, 16:13

Massa città in comune commenta con stupore la scelta del sindaco Persiani riguardo l’allaccio della fognatura della stessa provincia

venerdì, 26 marzo 2021, 15:46

Fratelli d’Italia interviene, attraverso i suoi esponenti regionali dei dipartimenti Politiche Sociali, Emanuela Busetto, Legalità Sicurezza Immigrazione, Lorenzo Baruzzo, e Tutela Vittime di Stato, Ilaria Michelucci, sul problema spinoso delle case occupate abusivamente con grave danno a privati cittadini ed enti pubblici

venerdì, 26 marzo 2021, 14:47

E’ partita oggi e si concluderà il 30 aprile 2021 la nuova fase di distribuzione dei buoni spesa per le famiglie colpite dalla crisi economica innescata dalla pandemia

venerdì, 26 marzo 2021, 12:02

A pochissimi giorni dall'installazione dei cosiddetti cassonetti "intelligenti", a sostituzione dei vecchi e con l'introduzione del sistema di raccolta differenziata in centro storico, sono sempre più numerose le segnalazioni a mezzo social, di cittadini che rilevano la presenza sparsa di sacchetti per l'immondizia nelle aree ecologiche