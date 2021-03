Politica



Frigido, Italia Viva: “Siamo sicuri che un muro di cinque metri sia l'unica soluzione per il pericolo di inondazioni?”

mercoledì, 17 marzo 2021, 19:23

Il consigliere comunale di Italia Viva Massa Dina Dell’Ertole interviene sulla decisione della Regione di innalzare due muri di cemento alti 5 metri sulle sponde del fiume Frigido, per contrastare il rischio di esondazione. Dell’Ertole da cinque anni si dice contraria alla costruzione del muro e continua a domandare per soluzioni più “naturali”.

“Mi chiedo – asserisce Dell’Ertole - non solo come politica, ma soprattutto come cittadina, se abbiamo fatto tutto il possibile per trovare strade diverse?”

“Stiamo parlando di un progetto da 16 milioni di euro – dichiara - per alzare due muraglie di cemento sugli argini di destra e sinistra del fiume Frigido e con gli stessi soldi si farebbe manutenzione al fiume per decenni.”

“E' fantascienza aspirare ad un intervento di difesa idraulica – conclude - che assicuri la protezione degli abitanti, senza trascurare altri aspetti come l'impatto ambientale e il turismo, la compatibilità con il paesaggio e l'integrazione dell'opera con l'ambiente fluviale?”