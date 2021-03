Politica



"Hub vaccini a IMM Carrara: intesa grazie al Pd"

sabato, 13 marzo 2021, 08:29

“No nessuna strana alleanza ma solo la consapevolezza che se lavoriamo insieme quando c'è da trovare una soluzione positiva per Carrara ne beneficia tutta la città e, come in questo caso, tutta la provincia” così Gianluca Brizzi segretario del Pd di Carrara spiega l'azione congiunta di Dem e 5Stelle per trasformare la IMM in hub provinciale per le vaccinazioni.



“E' positivo che il sindaco De Pasquale ci abbia ascoltati e si sia convinto che potevamo raggiungere questo obiettivo- continua Brizzi – perché alla fine non conta chi taglia il nastro, ma che il nastro sia tagliato e ora grazie al Pd a Carrara abbiamo una location in grado di garantire una vaccinazione di massa a tutti i cittadini nel momento in cui arriveranno le dosi. Del resto come Pd abbiamo sostenuto fin da subito la proposta di collocare presso l’Internazionale Marmi e Macchine l’HUB vaccinale. E lo abbiamo fatto proprio aiutando con correttezza la posizione dell’Amministrazione Comunale di Carrara, attraverso il nostro gruppo consiliare, che pure siede all’opposizione, e attraverso i nostri dirigenti Pd sia a livello provinciale che regionale che nazionale. Perché come Pd siamo abituati a anteporre sempre l’interesse della collettività a quello di partito”.

“Si è rivelato determinante il ruolo del Pd sul Presidente della Regione Eugenio Giani – gli fa eco il segretario provinciale Enzo Manenti – attraverso una positiva sinergia di tutti i nostri rappresentanti in Regione e in Provincia, dal consigliere regionale Giacomo Bugliani al Presidente della Provincia Gianni Lorenzetti alla deputata Martina Nardi”.



“Del resto – aggiunge il segretario dem - erano incomprensibili i dubbi sorti per i cui l’espletamento di un servizio quanto mai urgente, vitale, potesse subire rallentamenti dovuti al fatto di porre sullo stesso piano soluzioni logistiche completamente diverse tra loro, alcune delle quali al limite dell’assurdità. Ma quello che è stato determinante nei confronti della Regione è che il Pd a ogni livello non ha mai posto sul tavolo questioni di “campanile”, neppure quelle legate alla tenuta dei conti dell’IMM (società di cui, val bene sempre ricordare, Regione e Comune sono i principali azionisti). Abbiamo sempre e solo chiesto che la salute dei cittadini fosse messa al primi posto e quindi di conseguenza che la soluzione più veloce e efficace era, come s'è dimostrato, localizzare l’HUB vaccinale presso una delle strutture del complesso fieristico IMM. Perché si tratta di una struttura dotata di grandi spazi, senza alcun problema di parcheggio e vicinissima al casello autostradale. Tanto più che la IMM può essere messa a disposizione ora e senza pregiudicare una futura ripresa delle attività del complesso fieristico”.



“Ora che la soluzione è stata trovata – conclude Manenti – però si deve si procedere velocemente all’allestimento dell’HUB vaccinale in modo da essere pronti nel momento in cui verranno messi a disposizione i vaccini. Perché dipenderà proprio dalla capacità di vaccinare più persone possibile nel minore tempo possibile che dipenderà un pezzo importante del futuro di Massa Carrara”.