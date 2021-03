Il centrosinistra a Massa presenta la mozione per le donne vittime di violenza

Altri articoli in Politica

mercoledì, 31 marzo 2021, 12:39

Italia Nostra di Massa interviene duramente sul progetto di piazza IV Novembre che, stando alle loro parole evidenzia un'importante riduzione delle alberature

lunedì, 29 marzo 2021, 20:14

Non si fa attendere la replica del segretario Uil Fpl Massa Carrara, Claudio Salvadori, che turnazioni alla mano smentisce categoricamente quanto dichiarato dal direttore Gregorini

lunedì, 29 marzo 2021, 20:07

Un’area giochi inclusiva, certificata secondo alti standard di qualità e fornita di altalena con sdraio e tavoletta per permettere anche ai bambini con disabilità di poter giocare e divertirsi in sicurezza

sabato, 27 marzo 2021, 19:31

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara) critica l'amministrazione comunale sulla gestione della realizzazione del Ponte di Avenza, che sta tenendo banco sui mezzi di informazione e sui social, con un lungo ed infuocato dibattito riguardante il modus operandi che si è seguito per la sua messa in opera

venerdì, 26 marzo 2021, 17:00

Il responsabile del dipartimento regionale toscano “Legalità Sicurezza Immigrazione” di Fratelli d’Italia Lorenzo Baruzzo e i responsabili regionali dei Dipartimenti tematici di Fdi Marina Staccioli e Gianni Martinucci esprimono la solidarietà del partito

venerdì, 26 marzo 2021, 16:33

Forza Italia, coordinamento di Carrara, in un comunicato, denuncia la situazione delle vaccinazioni in Toscana, tema che ha tenuto banco anche sulle cronache nazionali e che vede la Toscana agli ultimi posti per la vaccinazioni verso gli over 80