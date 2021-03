Politica



Il Pd chiede chiarimenti al sindaco Persiani sugli interventi per il borgo di Fornello-Casette

martedì, 9 marzo 2021, 10:09

Il gruppo consigliare del Pd al comune di Massa, nelle persone dei consiglieri Stefano Alberti, Gabriele Carioli, Giovanni Giusti e Alessandro Volpi, in un comunicato, rendono noto che a seguito della situazione in cui versa, a loro dire, il borgo di Fornello-Casette, che circa quindici giorni fa è stato scenario di un incidente nel corso del quale un camion che trasportava scaglie di marmo , ha rischiato di abbattersi sulle case sottostanti la sede stradale sfondando il guard rail e fermandosi fortunatamente in bilico.



“Questo grave incidente – dice il comunicato- pone una seria riflessione sulla sicurezza, sulle attività di controllo dei carichi trasportati, sul numero dei passaggi e degli orari.

La realizzazione del collegamento tra la cava della Rocchetta con il bacino di Piastrone-Gioia eviterebbe il transito dei mezzi pesanti dall'abitato.



In ragione di quanto sopra espresso si interpella l'amministrazione per richiedere:



a) quando sarà sostituita la barriera abbattuta con un guard-rail ad elevato livello di contenimento;

b) se nell'elenco annuale 2021 sono previsti interventi di asfaltatura delle strade del comprensorio di Casette visto il gravoso traffico dei mezzi pesanti sulle strutture viarie;

c) quali azioni intende attivare l'amministrazione per l'applicazione dell' accordo siglato nella precedente consiliatura riguardante il numero dei viaggi,gli orari e le portate del materiale trasportato;

d) se l'amministrazione non ritenga opportuno programmare un intervento di ampliamento del parcheggio esistente per rispondere alle esigenze dei residenti;

e) se in ragione di una maggiore sicurezza, di una sostenibilità ambientale e sociale diffusa, non si ritenga opportuno avviare una progettazione di fattibilità di un tracciato alternativo, quale il collegamento della cava Rocchetta con il bacino Piastrone-Gioia che eviterebbe il transito nell'abitato della località il Fornello”