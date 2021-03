Politica



Italia Nostra: "Piazza IV Novembre, preoccupati per i danni al patrimonio ambientale"

mercoledì, 31 marzo 2021, 12:39

Italia Nostra di Massa interviene duramente sul progetto di piazza IV Novembre che, stando alle loro parole evidenzia un'importante riduzione delle alberature: "Il comune ha progettato la piazza senza un coinvolgimento della città e siamo preoccupati per i danni al patrimonio ambientale. Attualmente nella piazza ci sono 66 piante che meriterebbero di non essere abbattute in quanto non solo sono necessarie all'ossigenazione, ma abbelliscono l'area - spiegano - Questo per non parlare dell'importanza del prato e che la fruttificazione delle palme rappresenta una parte dell'habitat. Si tratta di una prevaricazione e della volontà popolare e del buon senso, pertanto torniamo a chiedere al sindaco tutte le autorizzazioni che non abbiamo mai potuto vedere".