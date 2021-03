Left: “I ritardi nei vaccini sono inaccettabili. È necessario il cronoprogramma delle inoculazioni”

Altri articoli in Politica

giovedì, 25 marzo 2021, 14:47

Sul tema del sistema regionale sanità è intervenuto oggi Fratelli d’Italia con una dura nota del dipartimento Sanità

giovedì, 25 marzo 2021, 10:45

Il comitato Primo Soccorso e Urgenza Carrara, in una nota stampa, esprime tutte le sue perplessità sulle dichiarazioni rilasciate dai vertici Asl e dal sindaco nel corso della presentazione del progetto per il nuovo distretto nella zona ex Monoblocco

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:48

"E’ fondamentale affrontare continuamente problematiche come la violenza di genere, rafforzare le iniziative già in essere e far sapere che sul nostro territorio c’è una rete pronta ad offrire le garanzie del caso. Tengo a ringraziare i consiglieri del centro destra"

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:45

Cesare Micheloni, responsabile elettorale di Fratelli d'Italia, ha realizzato un video in cui mostra la difficoltà per un autista di un camion, a passare sopra al nuovo ponte di Avenza, che deve essere inaugurato prossimamente e che già presenta delle criticità che molti cittadini avenzini stanno rilevando

mercoledì, 24 marzo 2021, 12:50

E' pronto per approdare in consiglio comunale con il via libera della commissione 5 il nuovo regolamento per il commercio su aree pubbliche del comune di Carrara

mercoledì, 24 marzo 2021, 12:46

L'Azienda USL Toscana nord ovest replica in maniera diretta e decisa alle affermazioni della Uil sull'impiego di infermieri e Oss ai check point delle strutture sanitarie di Massa Carrara