"Massa è una realtà importantissima per tutta la Toscana"

sabato, 13 marzo 2021, 19:27

"Massa è una realtà importantissima per tutta la Toscana, un territorio meraviglioso che merita la giusta attenzione a tutti i livelli. Nella giornata di oggi, in una serie di incontri importanti e proficui sul territorio, abbiamo dato e daremo ascolto alle problematiche locali per farne da cassa di risonanza a livello nazionale ed europeo. Non siamo venuti a fare passerelle, ma dall'esperienza di amministratori locali sappiamo invece quanto sia fondamentale il rapporto tra governo e comunità locali. La vicinanza delle istituzioni a questo territorio è palpabile, in particolare dal prefetto Claudio Ventrice, da pochi mesi insediatosi a Palazzo Ducale, sono arrivate parole di elogio e di grande attenzione per Massa e per la sua comunità di cittadini. Allo stesso modo abbiamo raccolto le istanze delle sigle sindacali, della camera di commercio e dei sindaci di Carrara e Montignoso durante il tavolo di confronto istituzionale organizzato in comune dal sindaco Francesco Persiani. Al centro dell'agenda il lavoro, prima fra tutti la vicenda Sanac, su cui sarà nostra premura sollecitare il MISE e con cui abbiamo già fissato un incontro nei prossimi giorni; il nodo infrastrutturale, con il porto di Carrara ed il ponte di Albiano Magra che ancora resta un simbolo delle lungaggini burocratiche del nostro paese e sul quale siamo pronti a chiedere un intervento diretto del nostro sottosegretario alle infrastrutture Alessandro Morelli; la riqualificazione urbana il recupero delle aree industriali dismesse e l'attenzione per le problematiche ambientali e in ultimo ma non meno importante per un territorio che vive in gran parte anche di turismo, l'aiuto alle attività commerciali e turistiche con la questione ristori che ancora resta aperta sul tavolo del Governo e la salvaguardia della prossima stagione estiva di cui parleremo anche con il ministro Garavaglia.In questa fase così difficile possiamo cogliere l'opportunità di far lavorare in sinergia le istituzioni nazionali ed europee con le rappresentanze locali per trovare le risorse necessarie a far ripartire un ciclo virtuoso e produttivo, in una provincia che ha il più alto tasso di disoccupazione in Toscana. I dossier che abbiamo affrontato sono molti ed importanti, la sfida è difficile ma il nostro obiettivo è ambizioso: nell'ottica di uno sviluppo integrato di tutta la regione, Massa deve tornare ad essere trainante per tutta la costa toscana".



Così in una nota l'europarlamentare Susanna Ceccardi, il sottosegretario del ministero del lavoro e politiche sociali Tiziana Nisini e Donatella Legnaioli membro della commissione lavoro della Camera.