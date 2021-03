Politica



Massa: lavori al fosso Calatella

lunedì, 8 marzo 2021, 17:30

"Quello sul Calatella è un intervento molto atteso dal nostro territorio ed, in particolare, dai residenti di tutta quella zona che per anni sono stati costretti a vivere con problematiche di allagamenti di terreni e case e con la paura di nuove alluvioni, dopo quella del 2012", lo annuncia il sindaco Francesco Persiani.

E' partita oggi 8 marzo infatti l'opera sul secondo tratto del fosso Calatella lato mare e "l'intervento sul fosso Calatella consiste nella realizzazione di un nuovo tracciato che passerà parallelo al torrente Ricortola e porterà le acque in mare" si legge in una nota dove si precisa che i lavori partono in concomitanza con gli interventi "di adeguamento idraulico del torrente Ricortola per mettere in sicurezza le zone di Ricortola, Bondano, Casone e Partaccia".

Per via dei lavori è interdetto al traffico il ponte sul Ricortola e via delle Pinete tra via Ricortola e via del Casone:" La chiusura della strada si rende necessaria per consentire l'inserimento di uno scatolato che consenta il passaggio delle acque" prosegue la nota.

"Abbiamo effettuato un sopralluogo così da superare le ultime criticità e le eventuali interferenze dell'opera con la struttura dell'Ippomare dove, tra le varie attività, viene svolta anche quella importante di ippoterapia per persone con disabilità – ha detto l'assessore Guidi riferendosi anche all'assessore Sociale Amelia Zanti e all'ingegnere Fernando Della Pina – questi lavori di adeguamento miglioreranno il deflusso delle acque del fosso andando finalmente a risolvere i problemi che il corso d'acqua ha creato negli anni".