Monoblocco di Carrara: terminato lo studio di fattibilità tecnico-economico per la costruzione del nuovo distretto

martedì, 23 marzo 2021, 22:08

A Carrara è stata istituita la Consulta delle Politiche Giovanili: il Comune ha pubblicato un avviso per selezionare alcuni dei componenti

martedì, 23 marzo 2021, 22:03

Sono in fase di ultimazione tutti gli atti necessari, già predisposti nei giorni scorsi dagli uffici, in attesa dei pareri tecnici, poi potrà diventare operativo il provvedimento proposto dall’assessore alle Pari opportunità Amelia Zanti

martedì, 23 marzo 2021, 21:57

“Per illuminare a statua della Madonna sul Brugiano sono stati stanziati 5 mila euro che sarebbero potuti essere usati per le oltre 40 unità abitative pubbliche inutilizzabili perché non a norma"

martedì, 23 marzo 2021, 21:54

Ogni anno vengono venduti 2,6 miliardi di salviette igieniche, con l’Iva al 22 per cento. Ogni donna, dal menarca alla menopausa, escludendo le eventuali gravidanze ha circa 520 cicli mestruali e consuma almeno 12 mila assorbenti

martedì, 23 marzo 2021, 19:35

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), in un comunicato, attacca l’amministrazione pentastellata e il Cda della Rsa Regina Elena, per il comportamento assunto nei riguardi delle morti di anziani per contagio da coronavirus e altri aspetti, a detta del consigliere di opposizione, poco chiari

domenica, 21 marzo 2021, 18:26

La vandalizzazione della fontana Cristallo a Massa, avvenuta nelle ultime ore, è lo spunto con il quale Roberta Dei (gruppo misto di maggioranza), affronta il discorso della situazione delle fontane pubbliche nel comune