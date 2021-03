Politica



Roberta Crudeli (Pd): “Approvata in consiglio la mozione a sostegno delle vittime di violenza”

mercoledì, 10 marzo 2021, 22:39

Pochissimi giorni fa, in occasione della ricorrenza della giornata mondiale della donna, Roberta Crudeli, capogruppo Pd in consiglio comunale a Carrara, aveva fatto protocollare la mozione a sostegno delle vittime di violenza: la stessa consigliera ha annunciato che nel corso della seduta di oggi la mozione è stata votata all’unanimità.

La mozione prevede l’adesione alla campagna “Se sei vittima di stalking e violenza chiama il 1522”: tale scritta verrà apposta sugli scontrini emessi dalle farmacie comunali e private ed esercizi commerciali che vogliano spontaneamente aderire; il comune, dal canto suo, si attiverà per la divulgazione della campagna, tramite i canali social e gli altri mezzi a sua disposizione.

Anche nel corso del lockdown, tutta la rete dei centri antiviolenza e dei numeri per l’assistenza nella regione Toscana, non hanno interrotto la loro attività a servizio delle donne e la rete di Codice Rosa ha rafforzato l’attenzione e l’impegno in questo momento di emergenza sanitaria per tutelare e proteggere le vittime di violenza; è importante sapere che il 1522 è un numero gratuito 24 ore su 24, sia da fisso che da mobile e accoglie immediatamente la richiesta di aiuto da parte della donna che viene avvicinata gradualmente e rispettando totalmente l’anonimato.

Molto soddisfatta del felice esito della mozione, Roberta Crudeli: “ Ho scelto simbolicamente la data dell’8 marzo per depositare la mozione al Protocollo , mi auguro che tanti negozi aderiscano, è importante diffondere il più possibile il messaggio”.

Donatella Beneventi