Roberta Dei: ”Le fontane pubbliche sono un bene per Massa, Persiani non neghi questo diritto ai cittadini”

sabato, 20 marzo 2021, 11:47

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Vittorio Fantozzi che ha ricevuto le segnalazioni da Lorenzo Baruzzo, coordinatore comunale di Carrara, e da Cesare Micheloni, responsabile elettorale del coordinamento di FdI

venerdì, 19 marzo 2021, 19:26

Oggi a Carrara ci sono 322 persone positive a domicilio, 9 ricoverate in ospedale e 15 in strutture sanitarie per un totale di 346 casi attivi, vale a dire 13 in più rispetto alla scorsa settimana.

venerdì, 19 marzo 2021, 19:22

Questa è la situazione della strada provinciale 4 da ormai troppo tempo. La denuncia arriva da Luca Tonlazzerini, responsabile del dipartimento cultura di Forza Italia di Massa che, dopo essersi recato sul luogo, ha deciso di non rimanere in silenzio

venerdì, 19 marzo 2021, 17:26

Nuovi mezzi e strumentazione digitale di ultima generazione per la polizia municipale per servizi più veloci ed efficienti. In arrivo anche i pagamenti online per le multe

giovedì, 18 marzo 2021, 16:53

Italia Nostra, che promuove convegni ed incontri per trattare tematiche riguardanti il territorio, ha espresso il suo parere riguardo il progetto, in via di realizzazione, del fiume Frigido. La soluzione posticcia, che si vorrebbe mettere in atto, è quella di rialzare gli argini del fiume

giovedì, 18 marzo 2021, 15:53

Il consigliere regionale, dopo la risposta alla sua interrogazione, si chiede: "Perché si tagliano due piani di un edificio ristrutturato e inaugurato solo tre anni fa?"