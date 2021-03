Politica



Segnalazione di problemi ad Avenza sul ponte

mercoledì, 24 marzo 2021, 16:45

Segnalazione di problemi inerenti al traffico sul ponte di Avenza.

Cesare Micheloni, responsabile elettorale di Fratelli d'Italia, ha realizzato un video in cui mostra la difficoltà per un autista di un camion, a passare sopra al nuovo ponte di Avenza, che deve essere inaugurato prossimamente e che già presenta delle criticità che molti cittadini avenzini stanno rilevando.

Nel video si vede chiaramente il mezzo, impossibilitato a transitare per via delle automobili nel senso di marcia opposto, per cui è costretto a fare retromarcia e cambiare strada, mentre dalla parte opposta della centrale via Giovan Pietro, all'altezza della rotatoria che immette sulla via xx Settembre, un altro mezzo pesante è bloccato per lo spazio risicato in carreggiata.

"Tutto questo dimostra che la carreggiata sul ponte è stata ristretta e che Avenza è totalmente paralizzata" dice Micheloni nel video.

Donatella Beneventi