Stefano Alberti (Pd) interpella il sindaco per la situazione di via Castagnola

giovedì, 4 marzo 2021, 17:59

Stefano Alberti, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti di via Castagnola a Massa, verificate personalmente, in una nota stampa, comunica che ha inoltrato interpellanza formale al sindaco Persiani per avere chiarimenti sui tempi di asfaltatura della strada, che presenta a suo dire, uno stato di degrado e di conseguente urgenza di lavori di manutenzione: ”La strada si presenta infatti “bucherellata” ed in evidente stato di degrado in tutto il suo tracciato, con grosse buche che minano la sicurezza stradale, soprattutto in caso di pioggia; ciò comporta un quotidiano disagio e in alcuni casi un vero e proprio pericolo per la circolazione di pedoni, ciclisti e conducenti di ciclomotori e automobili”.