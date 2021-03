Politica



Tarantino: "Vaccini, tante difficoltà per la prenotazione online"

giovedì, 18 marzo 2021, 10:21

E’ partita la prenotazione on line per il vaccino anti Covid: tante le difficoltà riscontrate, dovute, in parte, anche alla mancanza di strumenti individuali e possibilità di accedere ai portali.



“Si parte con il presupposto che tutti i cittadini siano muniti di strumentazioni per collegarsi a internet – spiega Daniele Tarantino, vice presidente di Confimpresa Massa Carrara e responsabile dell’associazione Insieme – ma non è così. Per esempio, abbiamo zone nel nostro territorio dove il collegamento internet è carente, abbiamo famiglie che non possiedono gli strumenti adatti per collegarsi, persone che non ne hanno le capacità oggettive, costrette a rivolgersi a familiari o amici. Per questo motivo, riflettendoci, con i miei collaboratori abbiamo pensato di istituire presso la nostra sede, in Galleria Da Vinci, uno sportello dedicato, accogliendo tutti quei cittadini che hanno difficoltà ad accedere ai portali della Regione Toscana previsti per la registrazione e che quindi non riescono a prenotare il vaccino”.



La notizia è stata ben accolta anche dal popolo di face book, consapevole delle reali difficoltà che l’operazione può comportare per quelle persone che non hanno dimestichezza con le tecnologie e il mondo del web.



“Cercheremo di aiutare quei cittadini che non riescono a collegarsi e a prenotare il vaccino – chiosa Tarantino -. I nostri collaboratori sono disposizione. Con questo crediamo di offrire un servizio utile a chi ne ha bisogno”.



Per info telefonare al numero 3495699269 oppure 0585 811530.