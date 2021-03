Politica



Tonlazzerini (FI): “Il Pd ci racconta finte realtà, ma intanto le scuole chiudono”

giovedì, 4 marzo 2021, 20:29

A fronte della chiusura delle scuole a marzo, il responsabile dipartimento cultura di Forza Italia Massa Luca Tonlazzerini esprime tutto il disappunto del partito per le azioni dell’amministrazione della regione Toscana. Sono stati molteplici gli episodi in cui circolari comunicavano che nello stesso giorno le lezioni si sarebbero tenute in modalità a distanza lasciando solo intendere il motivo o inviti ad alunni ed alunne a quarantene preventive, seguiti da chiamate per il tampone.



“Purtroppo, grazie all’inefficienza della Regione e della Provincia di Massa e Carrara, episodi di questo genere sono routine – afferma Tonlazzerini- siamo costretti ad andare a scuola con la paura ed a tornare a casa con il terrore di poter contagiare i nostri cari”.



“Vi chiedo – conclude rivolgendosi all’amministrazione regionale- di rispettare tutto il personale scolastico, le famiglie, le studentesse e gli studenti che continuano ad avere la forza, il coraggio e la speranza nell’andare avanti nonostante lasciati soli da questo vostro “modo sinistro” di fare politica”.