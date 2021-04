Politica



Azione: ecco il nuovo coordinamento provinciale

sabato, 10 aprile 2021, 10:20

Con l’ingresso di un gruppo di sostenitori provenienti dall’associazione Articolo Primo, Massa Carrara in Azione si è dotata di una nuova organizzazione interna in grado di poter essere ancora più presente sul territorio ed avere un maggior contatto con la cittadinanza.

Il nuovo organigramma resterà in vigore fino al Congresso del partito fondato da Carlo Calenda e da Mattero Richetti che dovrebbe svolgersi entro l'estate ed in vista delle prossime elezioni amministrative previste in ottobre.

Alla guida provinciale con delega alla Lunigiana resta Giacomo Zucchelli, sociologo, nominato dal gruppo dirigente nazionale come coordinatore provinciale. Al suo fianco Giuseppe Bardi, ricercatore scientifico dell’ITT di Genova, membro del direttivo regionale e responsabile regionale dei tavoli tematici, ed i coordinatori comunali di Massa, Riccardo Pelliccia (che sarà anche responsabile enti locali provinciale), di Carrara Mario Lavaggi e di Montignoso Janos Stagi.

A completare lo staff sono: il responsabile organizzativo e del tesseramento Alfredo Camera, il responsabile per il programma Luca Parenti e il responsabile per la comunicazione Nicola Iacopetti.

Obiettivo del gruppo è quello di arrivare al congresso nazionale e regionale dopo una campagna di ascolto e di tesseramento che permetta di essere rappresentati adeguatamente nei gruppi dirigenti regionali e nazionali.

Già oggi Giacomo Zucchelli e Giuseppe Bardi sono membri ufficiali del coordinamento regionale guidato dall’ex assessore regionale Marco Remaschi.

Il tesseramento, nonostante la pandemia, ha avuto una forte crescita portando il comitato provinciale di Massa Carrara ad avere uno degli indici tessere/numero abitanti più alti della regione con 46 iscritti ogni 10mila abitanti. Un numero che porta Azione ad essere il partito in provincia che sta avendo il miglior trend di crescita costante, a significare che molti cittadini stanno cercando una alternativa e l'hanno individuata in Azione.

Tra le iniziative previste, appena la situazione lo permetterà, una campagna di ascolto tra i commercianti della provincia per far fronte alla crisi nera dovuta alla pandemia in atto e alle restrizioni atte a contenerla, con l'obbiettivo di creare un programma per ripensare le nostre città "post-covid".

Chiunque volesse iscriversi al partito può scrivere a: massainazione@gmail.com o carrarainazione@gmail.com