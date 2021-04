Politica



Bernardi: "La Torretta della Padula è diventato rifugio di un senza tetto"

giovedì, 29 aprile 2021, 18:09

Massimiliano Bernardi ( Alternativa per Carrara), denuncia lo stato di degrado della Torretta della Padula, entrata storica del parco cittadino e attacca la giunta grillina nelle sue responsabilità:"Immagini di foto che non avremmo mai voluto continuare a vedere dopo che l'Assessore al sociale Anna Galleni assieme alla Presidente Tiziana Guerra in Commissione snocciolassero il numero di senza tetto entrati nel famoso progetto Housing first- dice-eppure alcuni cittadini denunciano che un uomo si introduce dentro alla Torretta della Padula da una finestra laterale e pare che non si tratti del primo giorno che questo senza tetto dorme li. Questo è dovuto al terribile e perpetrato abbandono e all'incuria in cui viene lasciata da parte dell'amministrazione 5 Stelle, la portineria della Padula risalente al 1800 e che era stata progettata dall'ingegnere Caselli che, nonostante l'impegno di spesa di 4 mila euro per il recupero del portone, è stata lasciata completamente nel degrado con evidente spreco di denaro pubblico. Pensare che appena insediati a Palazzo comunale i grillini, invece di pensare a risolvere i problemi della città, non ci avevano dormito la notte perché alla Torretta c'era un custode che era stato inserito lì dall'Amministrazione precedente. Aspettati i tempi di conclusione temporale dell'atto di assegnazione del bene pubblico per mero dispetto decisero di mandare via definitivamente il custode, badandosi forse sul principio che la vendetta prevale rispetto a quello della tutela di un bene pubblico. Da allora per quella scelta scellerata la Torretta è piombata nel degrado più assoluto è stata sommersa dagli escrementi degli animali fino a quando è stata trasformata da abitazione del custode a bivacco per i senza tetto".

"Tra l'altro - prosegue - il sindaco De Pasquale in queste circostanze dovrebbe far intervenire la polizia municipale per la responsabilità dovuta dal punto di vista dell'ordine pubblico, di sicurezza e d'igiene, oltretutto con il fine unico di individuare le persone e poi attivare aiuti nei confronti dei più deboli e di chi si trova in strada e senza una casa. E se un amministratore, che per giunta dovrebbe occuparsi proprio di trovare soluzioni per le persone più bisognose, si comporta nel modo in cui si sta comportando l'assessore al sociale Anna Galleni, che fa finta di non sapere l'avvenuta occupazione abusiva da parte di un senza tetto alla Padula, allora vuol dire che non è degna di rappresentare le istituzioni".

"Considerato che - conclude - il Progetto Housing first sta andando bene e che la gestione di Casa Betania e Caritas ha dato buoni risultati, chiedo che venga preso in carico anche l'uomo che bivacca da tempo all'ingresso del parco della Padula, come segnalato e fotografato da alcuni cittadini".

