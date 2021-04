Politica



Bernardi: "Le isole ecologiche a Carrara sono una discarica a cielo aperto"

lunedì, 19 aprile 2021, 19:39

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara) attacca l'amministrazione pentastellata in merito alla gestione delle isole ecologiche realizzate dalla partecipata Nausicaa, che, a detta del consigliere, si sono tramutate in discariche a cielo aperto.



"Basta con le foto-trappola minacciate dal sindaco De Pasquale per "beccare e multare pesantemente" chi trasgredisce al corretto conferimento dei rifiuti- dice Bernardi- perché prima i 5 Stelle hanno l'obbligo di garantire il servizio di raccolta rifiuti che invece a Carrara centro ha fatto flop. Nausicaa, con a capo il pentastellato Luca Cimino ,da quando è partito il "nuovo progetto" di Nausicaa e deliberato dal Comune con atto 145 del 2020, ha lasciato in perenne e drammatica emergenza sanitaria le strade e i nostri sfortunati concittadini - continua- da ciò l'ovvia conseguenza è che la mancata raccolta dei rifiuti da parte della nostra società Multiservizi, potrebbe configurare addirittura il reato di interruzione di pubblico servizio e la possibilità che i vertici potrebbero essere ritenuti responsabili dei danni causati dalla drammatica situazione igienico sanitaria, nonché per disagi patiti dai cittadini per non essere stati serviti da una corretta raccolta rifiuti. Riguardo a tale gestione fallimentare, che di fatto è stata allargata al "porta a porta" per i soli 243 esercizi commerciali, sono state molte le segnalazioni di disservizio per quanto riguarda i residenti - afferma- segnalazioni che fanno rabbrividire senza dimenticare che i costi ammontano a quasi 5 milioni di euro".



"Occorre ripensare l'intero sistema di raccolta nell'ottica di maggiore semplificazione e ottimizzazione e rivedere il "nuovo progetto" prevedendo un porta a porta dell'organico su tutto il territorio e per tutte le utenze- prosegue- mentre la gestione delle altre tipologie di rifiuto potrebbe essere affidata alle isole ecologiche intelligenti con cassonetti e con l'applicazione della tariffa puntuale. L'amministrazione grillina - conclude - dimostra di non conoscere la realtà territoriale ed è relativo al fatto che, per conferire i rifiuti e aprire i cassonetti, i cittadini utilizzano un'apposita tessera associata all'utenza Tari, ma non sono state valutate le presenze di persone che pur abitando nel centro città non risultano residenti e che consumano e che naturalmente producono pure rifiuti".