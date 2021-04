Call center della Asl di Massa-Carrara. Cisl: "Un servizio lasciato al precariato”

Altri articoli in Politica

martedì, 6 aprile 2021, 22:41

Il ponte del diavolo, come lo hanno chiamato alcuni cittadini di Avenza, deve essere collaudato. Nel frattempo però, notano con curiosità e disappunto alcuni cittadini, il ponte era stato aperto al traffico

martedì, 6 aprile 2021, 16:49

In via Galvani, a Massa, è presente un immobile che ospitava il centro migranti Serinper/OAF. Tale immobile era stato protagonista di un verbale di vigilanza edilizia da diversi anni il quale, ad oggi, sembra essere risorto. Massa Città in Comune si espone

martedì, 6 aprile 2021, 14:08

Il coordinamento comunale di Carrara di Fratelli d'Italia stigmatizza il cattivo operato dell'amministrazione comunale grillina nella distribuzione delle eco-card necessarie all'apertura dei "cassonetti intelligenti"

sabato, 3 aprile 2021, 18:46

Continua ad essere al centro delle polemiche la residenza sanitaria assistita Regina Elena di viale Don Minzoni, ente strumentale del comune di Carrara che accoglie la casa di riposo per anziani, il centro diurno integrato ed il centro integrato Alzheimer

sabato, 3 aprile 2021, 18:43

"L'ordinanza regionale, che obbliga alla chiusura pasquale il comparto del commercio, sta facendo vacillare la stessa maggioranza regionale"

sabato, 3 aprile 2021, 18:39

Massimiliano Bernardi (Alternativa per Carrara), in un comunicato, ritorna sulla questione del Regina Elena e attacca il Pd e il M5S: "Dieci anziani morti per Covid al Regina Elena e il Partito Democratico, mentre la città va in rovina, impegnato a stringere l'alleanza con i 5 Stelle, ha perso l'orientamento...