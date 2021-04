Politica



Federazione dei Verdi: “Vogliamo vedere i progetti per il taglio degli alberi della stazione”

giovedì, 1 aprile 2021, 14:49

Anne Doumont e Roberto Nicoli della Federazione dei Verdi Massa-Carrara prendono parola sull’intervento di taglio degli alberi della stazione di Massa, chiedendo al sindaco di mostrare i progetti, che nessuno avrebbe mai potuto vedere.

“Ancora una volta – aggiungono Doumont e Nicoli-sono rimasti inascoltati migliaia di cittadini massesi che si erano preoccupati dell'atteggiamento di assoluta indifferenza mostrato dal sindaco verso le tematiche ambientali e del verde pubblico, si trovano ora davanti un ulteriore vergognoso atto di vandalismo contro gli alberi”.



Anche l’opposizione viene tirata in causa per non aver parlato prima, “dopo essersi distinta per non avere aperto bocca per mesi e mesi quando le denunce degli ambientalisti si erano ormai accumulate”.

“Il rispetto per la natura –concludono- deve andare di pari passo con quello istituzionale”.