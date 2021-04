Politica



FI: “Abbonamenti annuali per i parcheggi per i residenti di Marina di Massa, una necessità”

sabato, 17 aprile 2021, 19:26

Il problema del parcheggio per i residenti di Marina di Massa negli anni si è aggravato sempre di più, in estate è possibile fare un abbonamento stagionale, ma non è più abbastanza, per questo Forza Italia Massa propone ai propri alleati in giunta di valutare la predisposizione di un abbonamento annuale.

“Il centro di Marina di Massa ha sete di parcheggi e da anni reclama una soluzione, se non definitiva, almeno tampone” dichiara il coordinatore comunale di Forza Italia Massa Domenico Piedimonte.

“Non si è liberi di rientrare a casa per pranzo, se non si vuole rischiare un salasso con le macchinette a pagamento” continua. “È assurdo anche potersi gestire con il disco orario, a meno che non si mangi in casa un panino al volo saltando il caffè”.

“Forza Italia Massa ribadisce quindi la necessità di elaborare degli abbonamenti annuali per i residenti del centro di Marina di Massa –conclude- da poter acquistare in alternativa o complementare a quello stagionale”.