Forza Italia Massa non lascia, ma raddoppia

sabato, 10 aprile 2021, 10:20

Con l’ingresso di un gruppo di sostenitori provenienti dall’associazione Articolo Primo, Massa Carrara in Azione si è dotata di una nuova organizzazione interna in grado di poter essere ancora più presente sul territorio ed avere un maggior contatto con la cittadinanza

venerdì, 9 aprile 2021, 18:48

Il PSI sezione Puccinelli di Marina di Carrara, in un comunicato, attacca la giunta grillina sulla questione della pineta del quartiere Marinelli e al riuso dei tronchi di pino tagliati come base di sculture lignee

venerdì, 9 aprile 2021, 18:39

Massimiliano Bernardi non le manda a dire e, in un comunicato, giudica l'operato del sindaco e della giunta pentastellata al governo della città

venerdì, 9 aprile 2021, 18:36

Martina Fiorini, responsabile del dipartimento equità sociale e disabilità del coordinamento comunale di Fratelli d'Italia, in un comunicato, punta il dito sulla situazione di disagio in cui versano i disabili, nel momento in cui si interfacciano con il mondo del lavoro

venerdì, 9 aprile 2021, 13:19

Un intervento tempestivo, quello avviato dalla regione Toscana, a fronte delle gelate che hanno colpito il comparto produttivo agricolo nei giorni del 7 e 8 aprile

giovedì, 8 aprile 2021, 19:58

Giancarlo Fornei, in un comunicato, si esprime sui famosi ristori del decreto Draghi, che, a suo dire, non saranno risolutivi per l'economia delle categorie colpite dalla crisi conseguente al Covid