Fratelli d'Italia sui balneari: "FdI continua a stare dalla parte della categoria e le loro ragioni"

mercoledì, 21 aprile 2021, 18:25

Un consiglio comunale dai toni mai serrati che ha dato segnali di dialogo senza punte di antagonismo, anche se comunque all'interno di un contraddittorio tra maggioranza e opposizione: merita in questo senso di essere segnalata, sul tema dei diritti civili, l'approvazione all'unanimità di una mozione, quella con cui si invita...

mercoledì, 21 aprile 2021, 18:18

Massa città in comune, in un comunicato, porta l'attenzione della politica, la questione della giustizia e la situazione presso il tribunale di Massa, dove la mancanza di personale sta mettendo a repentaglio il regolare andamento delle cause, ai danni soprattutto, di chi non può permettersi avvocati di livello, che richiedono onorari...

mercoledì, 21 aprile 2021, 13:19

Il gruppo di Italia Viva Massa ha depositato ieri, per mezzo del consigliere comunale Dina Dell’Ertole che lo rappresenta, una interpellanza urgente per avere chiarimenti dal sindaco e dal settore lavori pubblici del comune di Massa sullo stato di manutenzione della struttura di via delle Tortore, dedicata all’emergenza abitativa

mercoledì, 21 aprile 2021, 10:00

Il direttivo di Fratelli d'italia, annuncia l'ingresso di Valentina Carlini, laureata in scienze internazionali ed esperta in marketing, maturata con una lunga esperienza nell'ambiente, inoltre, conosce molto bene le dinamiche fra imprese pubbliche e private

mercoledì, 21 aprile 2021, 00:50

Leggete quanto scriveva Gianroberto Casaleggio, lo scomparso fondatore e “guru” del Movimento 5 Stelle nel suo libro “Veni, vidi, web”, pubblicato nel 2015. Vi si aprirà davanti il mondo verso cui l’umanità sembra procedere a tappe forzate.

martedì, 20 aprile 2021, 17:29

A seguito di un video pubblicato nei giorni scorsi dall’onorevole Cosimo Maria Ferri in merito all’emergenza abitativa, replicano il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alle Politiche sociali Amelia Zanti