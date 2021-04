Italia Viva invita gli agricoltori in sofferenza a fare domanda per ottenere liquidità

Altri articoli in Politica

giovedì, 22 aprile 2021, 18:45

Le associazioni, in una lettera indirizzata al garante dell’informazione e della partecipazione Francesca De Santis, al sindaco di Massa Francesco Persiani e al consorzio di bonifica dell’area nord Toscana, chiedono un processo partecipativo volto alla conoscenza del progetto di allargamento del fosso di Poveromo

giovedì, 22 aprile 2021, 16:07

In merito alla localizzazione dei nuovi gabinetti pubblici di piazza Pellerano, Forza Italia Massa, con il benestare di tutti i suoi vertici e consiglieri, chiede con una sola voce lo stop alle ruspe

mercoledì, 21 aprile 2021, 18:25

Un consiglio comunale dai toni mai serrati che ha dato segnali di dialogo senza punte di antagonismo, anche se comunque all'interno di un contraddittorio tra maggioranza e opposizione: merita in questo senso di essere segnalata, sul tema dei diritti civili, l'approvazione all'unanimità di una mozione, quella con cui si invita...

mercoledì, 21 aprile 2021, 18:18

Massa città in comune, in un comunicato, porta l'attenzione della politica, la questione della giustizia e la situazione presso il tribunale di Massa, dove la mancanza di personale sta mettendo a repentaglio il regolare andamento delle cause, ai danni soprattutto, di chi non può permettersi avvocati di livello, che richiedono onorari...

mercoledì, 21 aprile 2021, 13:19

Il gruppo di Italia Viva Massa ha depositato ieri, per mezzo del consigliere comunale Dina Dell’Ertole che lo rappresenta, una interpellanza urgente per avere chiarimenti dal sindaco e dal settore lavori pubblici del comune di Massa sullo stato di manutenzione della struttura di via delle Tortore, dedicata all’emergenza abitativa